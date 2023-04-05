İttifakın yeni üyesinin oy çıkışı kulisleri salladı! Herkes rakip olarak görüyordu ama... 'Yüzde 13'ü zorluyoruz'

9 Nisan'a sayılı günler kala partilerin içindeki kulis bilgileri de sızmaya başladı! BBP lideri Destici, yeni seçim sistemi nedeniyle ortak listeye sıcak baktıklarını vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Saadet'ten de sürpriz bir hamle geldi.

YENİDEN REFAH'IN 'OY' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULUR!

Yeniden Refah Partisi'nin kurmayları, seçime tek listeyle girme konusuna şu yanıtları verdi: 'Hibrid modelle ilgili bir gelişme yok. Son günü beklemek lazım fakat seçime ayrı girmemiz daha doğru olur. Dört yıldır hazırlanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Son anketlere göre Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 8'i görüyoruz. Hatta bazı anketlere göre yüzde 13'ü buluyoruz. Bizi Saadet Partisi ile karşılaştırmayın, Saadet sahada bile yok. Yeniden Refah Partisi'nde kendi adaylarıyla seçime girmeyi daha doğru buluyor...'

ORTAK LİSTE İÇİN EN YAKIN PARTİ BBP!

Büyük Birlik Partisi ise tek listenin seçimde avantaj getireceğini açıklamıştı. MHP ve YRP'nin tutumu sonrası BBP de seçime ayrı olarak girmeyi düşünüyor. AK Parti listelerinden seçime girmeye en yakın parti ise Büyük Birlik Partisi!

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK OLMADI

Millet İttifakı içerisindeki son durumu da aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 'Saadet Partisi'nin çatısı altında ittifak içinde ittifak formülü Temel Karamollaoğlu ortaya koymuştu. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bu teklifi kabul etmedi.

DÖRT PARTİ CHP ÇATISI ALTINDA SEÇİME GİREBİLİR!

Dicle Canova'nın aktardığı bilgilere göre en güçlü seçenek beş partinin tek listede seçime girmesi! DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, CHP'nin listeleriyle seçime girebilir. Burada İYİ Parti'nin de isteği önemli. Bazı illerde İYİ Parti de aday çıkarabilir. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in telefonda görüştüğü bilgisi de mevcut.

CHP ve İYİ Parti'nin 10 ilde tek listeyle seçime girmesi konusunda anlaştığı kaydedildi. AA'nın haberine göre on ilin yedisinde CHP'nin adayı üçünde ise İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

