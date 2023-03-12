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  4. İttifaktan yetkililer Babacan'a verilecek görevi açıkladı! 'Millet İttifakının ekonomi bakanı' iddiası kulislere sızdı... "Merkez Bankası başkanı adayı bile hazır"

İttifaktan yetkililer Babacan'a verilecek görevi açıkladı! 'Millet İttifakının ekonomi bakanı' iddiası kulislere sızdı... "Merkez Bankası başkanı adayı bile hazır"

12.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Millet İttifakının ekonomi bakanı belli oldu' iddiası kulisleri hareketlendirdi. 14 Mayıs tarihine adım adım yaklaşılırken altılı masa liderleri seçimi kazanmaları durumunda atılacak adımları konuşuyor. İddiaya göre ekonomiden sorumlu bakanlığın verileceği isim belirlendi. Merkez Bankası başkanı adayının da hazır olduğu öne sürülürken DEVA Partisi lideri Ali Babacan hakkındaki iddia gündem yaratacak...

İttifaktan yetkililer Babacan'a verilecek görevi açıkladı! 'Millet İttifakının ekonomi bakanı' iddiası kulislere sızdı... "Merkez Bankası başkanı adayı bile hazır"

Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşma sağlayan Millet İttifakının bakan adaylarını, Merkez Bankası başkanı adayını belirlediği iddiası gündeme damgasını vurdu. İttifakın diğer 4 lideriyle birlikte cumhurbaşkanı adayı olan Ali Babacan'a verileceği öne sürülen görev de dikkat çekti.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANI ADAYI HAZIR"

İttifaktaki dört üst düzey kaynak Reuters'a verdiği demeçte, Millet İttifakının seçimleri kazanması halinde Babacan'ı 'ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı' yapmayı planladığını söyledi. Kaynaklar ayrıca Merkez Bankası başkanı adayının da hazır olduğunu ifade etti.

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Yetkili, Hazine ve Maliye Bakanlığının ikiye ayrılabileceğini de söyledi.

'EKONOMİ BAKANI' İDDİASI

Öte yandan gazeteci Özlem Gürses de bakanlık konusunda dikkat çeken bir başka iddiayı dillendirdi. Sosyal medya paylaşımında Gazete Oksijen'den Gökçer Tahincioğlu'ndan aktaran Gürses, "Millet İttifakı'nda Ekonomi Bakanlığı Bilge Yılmaz'a verilmiş" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz

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seçim Millet İttifakı

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