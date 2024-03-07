İYİ Parti, Adana'da Ayyüce Türkeş'i aday olarak göstermişti! Anket sonuçları paylaşıldı

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları bölgelerinde çalışmalarını sürdürdürüyor. Seçimlere az bir süre kala araştırma şirketlerinin yaptığı anketler yakından takip ediliyor.

ORC Araştırma sosyal medyadan yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Vatandaşlara "Adana ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

İYİ PARTİ VE AK PARTİ ARASINDA OY FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Yüzde 34,1 CHP'nin adayı Zeydan Karalar, yüzde 27,7 Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Kocaispir, yüzde 24,5'i ise İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş'i tercih etti.

MUĞLA'DA CHP'NİN ADAYI ÖNDE

Muğla'da ise paylaşılan sonuçlara göre vatandaşların yüzde 34,1'i CHP'nin adayı Ahmet Aras, yüzde 23,5'i Aydın Ayaydın, yüzde 22,6'sı ise Metin Ergün dedi.







