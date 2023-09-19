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İYİ Parti cephesinden 'sağ ittifakı' mesajı! Canlı yayında çok konuşulacak sözler: "AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz"

19.09.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı alan İYİ Parti cephesinden gündem yaratan yeni bir 'ittifak' açıklaması geldi. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayında Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılmasına karşı olduğunu belirtirken "Tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti cephesinden 'sağ ittifakı' mesajı! Canlı yayında çok konuşulacak sözler: "AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz"

Yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı gündemdeki yerini koruyor. CHP tarafından ittifak için 'ılımlı' mesajlar gelse de İYİ Parti kararının kesin olduğunu belirtiyor. İttifak tartılmaları sürerken İYİ Parti cephesinden gelen yeni çıkış ise bir anda bambaşka bir gündem yarattı.

TV100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GFDGHDH

"İYİ PARTİ’NİN DE KURULUŞ FELSEFESİ İKTİDAR OLMAKTIR"

İYİ Parti'ye ilişkin Hatipoğlu "İYİ Parti’nin varlık sebebi birçok programda tartışıldı kuruluş felsefesine aykırı dediler. Hiçbir partinin kuruluş felsefesi iktidara muhalefet etmek ürerinde değildir. İYİ Parti’nin de kuruluş felsefesi kendi düsturu şeklinde iktidar olmaktır. İktidar olmak için de her seçimde iddialı bir biçimde kendisi ya da kendisine yakın gördüğü partilerle ittifak yapmaktır." diye konuştu.

"BİZ AYNI TABANDAN OLAN PARTİLER NEDEN BİR ARAYA GELEMİYORUZ?"

"Şunu merak ediyorum MHP ve AK Parti ile de iş birliği yapabiliriz açıklaması çarpıcı. Bununla ilgili Sayın Genel Başkan Meral Akşener’le bir değerlendirmeniz oldu mu?" sorusu üzerine Hatipoğlu "Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye’de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" dedi.

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"AK PARTİ-MHP İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"

İttifakla ilgili Hatipoğlu "Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İYİ Parti

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