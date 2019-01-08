İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “yerel seçimlerde dirsek teması olur” açıklamasının ardından Millet İttifakı'nda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yerel seçime az bir zaman kala, aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu 10 kentte adayını açıklayan Saadet Partisi’nin bundan sonra da Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun her çarşamba günü yaptığı basın toplantılarında gruplar halinde diğer illerdeki adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Saadet Partisi’nden bir yetkili büyükşehir belediyelerinden birinde farklı siyasi partilerin desteği için çalışma yapıldığını açıkladı. AK Parti dışında diğer partilerin yerelde görüşmelere başladığı bu il Şanlıurfa.

Kulislere göre, çatı aday olarak ismi öne çıkan siyasetçi de eski milletvekili Sabahattin Cevheri. 2007 yılındaki genel seçimlerde bağımsız milletvekili olarak Meclis’e giren Cevheri daha sonra AK Parti’ye katılmış, bir süre sonra da istifa etmişti.

CHP’NİN AÇIKLAMADIĞI 5 İL ARASINDA ŞANLIURFA DA VAR

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı aday listesinde İYİ Parti’ye bırakılan 10 büyükşehir dışında 5 büyükşehir adayı kaldı. Bu iller arasında Şanlıurfa’nın bulunması ortak aday iddialarını güçlendirdi. CHP’nin adayını açıklamadığı diğer büyükşehir belediyeleri ise İzmir, Ordu, Diyarbakır ve Erzurum.