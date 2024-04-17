İYİ Parti'de bir istifa daha! Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer partisinden istifa etti

İYİ Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Demirer, paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği işbirliği teklifini desteklediğini ancak azınlıkta kaldığını belirtti.

"BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA KALDIK"

Çoğu GİK üyesinin, bugünün siyasetinin önemli bir düsturu olan "kazan-kazan" stratejisini göz ardı ettiğine dikkat çeken Demirer, hür ve müstakil girilen yerel seçimde alınan sonucun, hem partinin yetkili kurullarının hem de teşkilatların beklentisinin çok altında kaldığına işaret etti.

"HER ŞEY AKŞENER'İN GÖNLÜNCE OLSUN"

Yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in seçimli olağanüstü kurultay kararı almasının ve aday olmayacağını açıklamasının kırılma noktası olduğunu yazan Demirer açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İYİ Parti, hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır. Gelinen bu noktada İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum."





