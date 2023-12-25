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  4. İYİ Parti'de istifa rüzgarı bitmiyor! Bu kez aday olarak açıklanan isim istifa etti

İYİ Parti'de istifa rüzgarı bitmiyor! Bu kez aday olarak açıklanan isim istifa etti

25.12.2023 18:19 | Son Güncelleme:
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Seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti bir süredir parti içinde yaşanan istifalarla gündemde adından söz ettiriyordu. 'Şeyh Said', 'İmamoğlu' tartışmalarının ardından bu kez Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Akın Gürkan istifa etti.

İYİ Parti'de istifa rüzgarı bitmiyor! Bu kez aday olarak açıklanan isim istifa etti

İYİ Parti'de istifa krizi devam ediyor. Birçok ilde üyesi sayısı kaybeden partiden bazı vekiler de geçtiğimiz günlerde istifalarını duyurmuştu. Bu kez gelen istifa haberi diğerlerinden farklı.

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22 KASIM'DA ADAYLIĞI AÇIKLANMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada partisinin Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak Akın Gürkan'ı duyurmuştu. Bu açıklamadan yaklaşık 1 ay sonra Gürkan partiden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Gürkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a da tepki gösterdi.

Yaşanan süreci satırlara döken Gürkan şu ifadelere yer verdi;

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Tuzla İYİ Parti istifa
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