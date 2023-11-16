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İYİ Parti'de istifalar peş peşe geliyor! Aylin Anıl Arslan partiden istifa etti

16.11.2023 23:34 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Parti'de istifalar peş peşe geliyor! Aylin Anıl Arslan partiden istifa etti

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, partiden istifa ettiğini duyurdu. Arslan’ın sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada “Seçim sonrası dönemde her muhalif aday ve ittifak partilerine gönül veren seçmenler gibi büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadım ama siyasi mücadeleye devam kararı aldım. Partinin önerisi ve oluru ile Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandım. Bugüne gelindiğinde; 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının alınmasının başta ittifakla iktidara karşı kazanılmış büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi olmak üzere, ülkenin menfaati açısından bir çok olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır.

İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum. 28.Dönem Hatay Milletvekili adaylığım döneminde ve görevim sürecinde birlikte yol yürüdüğüm, çalışmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve İYİ Partililere teşekkür ediyorum.” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa
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