İYİ Parti'de toplu istifa: Patnos'ta Törenle AK Parti'ye katıldılar

AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İYİ Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun’un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AK Partiye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

Müslüm Coşkun’un hem İYİ Parti İlçe Başkanı hem de İYİ Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti’nin Patnos’ta güçlendiğini belirtti.

İYİ Parti’den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun, Patnos’ta efsane başkanın yanında olmak ona destek olmak için AK Parti saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





