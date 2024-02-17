HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti'de toplu istifa: Patnos'ta Törenle AK Parti'ye katıldılar

İYİ Parti'de toplu istifa: Patnos'ta Törenle AK Parti'ye katıldılar

17.02.2024 17:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Patnos'ta İYİ Parti İlçe Başkanı ve belediye başkan adayı Müslüm Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri istifa etti. İstifa edenler, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'de toplu istifa: Patnos'ta Törenle AK Parti'ye katıldılar

AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İYİ Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun’un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AK Partiye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

Müslüm Coşkun’un hem İYİ Parti İlçe Başkanı hem de İYİ Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti’nin Patnos’ta güçlendiğini belirtti.

İYİ Parti’den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun, Patnos’ta efsane başkanın yanında olmak ona destek olmak için AK Parti saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP lideri Özel'den 'Medeni Kanun' mesajıCHP lideri Özel'den 'Medeni Kanun' mesajı
İmamoğlu çifti 'Erdoğan Sergisi'ni gezdiİmamoğlu çifti 'Erdoğan Sergisi'ni gezdi
Erdoğan "yakın tarihte" diyerek hatırlattı! "Artık Ahmetler, Ayşeler de gidecek"Erdoğan "yakın tarihte" diyerek hatırlattı! "Artık Ahmetler, Ayşeler de gidecek"
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa ak parti
En Çok Okunan Haberler
Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

Yüzde 45'te tamam! Merkez Bankası duyuracak

Yüzde 45'te tamam! Merkez Bankası duyuracak

İmamoğlu çifti 'Erdoğan Sergisi'ni gezdi

İmamoğlu çifti 'Erdoğan Sergisi'ni gezdi

Son seçim anketine Erbakan damgası! İki parti dikkat çekti

Son seçim anketine Erbakan damgası! İki parti dikkat çekti

Erdoğan "yakın tarihte" diyerek hatırlattı! "Artık Ahmetler, Ayşeler de gidecek"

Erdoğan "yakın tarihte" diyerek hatırlattı! "Artık Ahmetler, Ayşeler de gidecek"

Fotoğrafta kucağında tuttuğu bebek 20 sene sonra katili oldu!

Fotoğrafta kucağında tuttuğu bebek 20 sene sonra katili oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.