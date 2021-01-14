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İYİ Parti'de 'Ümit Özdağ' depremi! İYİ Parti Muğla İl Yönetimi düştü

14.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de 'Ümit Özdağ' depremi! İYİ Parti Muğla İl Yönetimi düştü

İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı, partisinin aldığı ihraç kararı mahkemece iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ziyaret edeceğini açıklaması üzerine karıştı. 62 kişiden oluşan İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 51 isim istifa etti. İstifalar üzerine İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'ın yönetimi düştü, parti binasının kilidi değiştirildi.

Partisi tarafından alınan ihraç kararı mahkemece iptal edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Muğla İYİ Parti İl Başkanlığı'na bugün yapacağı ziyaret, krize neden oldu. 62 kişilik İl Yönetim Kurulu'ndaki asil ve yedek üyelerden 51'i, Ümit Özdağ’a destek veren İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’a tepki göstererek, istifa etti. İstifalar üzerine Milletvekili Ümit Özdağ’ın partiden ihraç edilmesine yönelik toplanan imza kampanyasına destek vermeyen Şekerdağ'ın yönetimi düştü. İl başkanlığının kapı kilidi değiştirildi.

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'AÇIKLAMA MEYDANDA OLACAK'

İncilay Gezgin Şekerdağ, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "İYİ Parti Muğla milletvekili Metin Ergun’a biat edenler, il binasının kapısının kilidini değiştirdiler. Ümit Özdağ bugün akşam saatlerinde Muğla’da olacak. İl binamıza giremeyeceğimiz için açıklamamızı Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağız” diye konuştu. Şekerdağ, görevden alındıklarına dair bilginin ise kendilerine WhatsApp üzerinden bildirildiğini kaydetti.

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İYİ Parti Muğla Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yörenti, "İncilay Hanım'ın yönetime danışmadan bazı kararlar alması, genel başkanımızın yürüttüğü Cesurlar Hareketi’ni sekteye uğratan Ümit Özdağ’a destek olması nedeniyle görevimden istifa ettim. İncilay Hanım, Ümit Özdağ’ın partimizi ziyaret edeceğini söyledi. İtirazlarımızı dile getirdik. Bizlerler istişare etmesini bekledik. Hiçbir şekilde bunu yapmadı. 51 kişi görevinden istifa etti. Dilekçelerimizi dernekler masasına ulaştırdık. Böylelikle yönetim düştü. Genel başkanımızın yanındayız” dedi.

ÖZDAĞ, TWITTER'DAN DUYURDU

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise, "İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Koray Aydın tarafından dün gece görevinden alınmıştır. Demokrasi ve hukuk için çıkılan yolun geldiği nokta hüzün vericidir. İncilay başkanım onurlu duruşunuzdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir süre önce, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iddialarında bulundu. Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, partisinden ihraç edildi. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, Disiplin Kurulu'na sevkin gerekçesi ile Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu iddiasıyla kararın iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararını iptal etti.

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