HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

15.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası afet bölgesinde elinden geleni yapmaya çalışan ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İYİ Parti'nin Hatay'dan aday gösterdiği Gökhan Zan, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremin ardından Hataylı olan futbolcu Gökhan Zan ailesinden çok fazla kayıp vermiş ve o bölgelerde elinden geleni yapmaya çalışarak dikkat çekmişti.

Seçim süreci ise Gökhan Zan Hatay'dan milletvekili adayı olmuştu.

  1. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski milli futbolcu Gökhan Zan da yer alıyor.

ss

İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı' Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

ÜNAL KARAMAN MİLLETVEKİLİ OLDU

İyi Parti'nin Konya'dan milletvekili adayı gösterdiği Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Eski Trabzonspor teknik direktörü olan Ünal Karaman, kesin olmayan sonuçlara göre siyaset hayatına bu sene atılıyor.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’deBahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de
Seçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranıSeçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranı
Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
seçim İYİ Parti gökhan zan

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.