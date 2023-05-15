İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremin ardından Hataylı olan futbolcu Gökhan Zan ailesinden çok fazla kayıp vermiş ve o bölgelerde elinden geleni yapmaya çalışarak dikkat çekmişti.
Seçim süreci ise Gökhan Zan Hatay'dan milletvekili adayı olmuştu.
İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.
İyi Parti'nin Konya'dan milletvekili adayı gösterdiği Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Eski Trabzonspor teknik direktörü olan Ünal Karaman, kesin olmayan sonuçlara göre siyaset hayatına bu sene atılıyor.
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