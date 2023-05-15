İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremin ardından Hataylı olan futbolcu Gökhan Zan ailesinden çok fazla kayıp vermiş ve o bölgelerde elinden geleni yapmaya çalışarak dikkat çekmişti.

Seçim süreci ise Gökhan Zan Hatay'dan milletvekili adayı olmuştu.

Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski milli futbolcu Gökhan Zan da yer alıyor.

İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.

ÜNAL KARAMAN MİLLETVEKİLİ OLDU

İyi Parti'nin Konya'dan milletvekili adayı gösterdiği Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Eski Trabzonspor teknik direktörü olan Ünal Karaman, kesin olmayan sonuçlara göre siyaset hayatına bu sene atılıyor.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.



