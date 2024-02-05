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İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi: 'Apaçık ahlak ve vicdan sorunu'

05.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hatay' çıkışı gündemdeki yerini koruyor. Bugün Hatay'dan açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'a tepki gösterip Bu açıklama apaçık ahlak ve vicdan sorunudur" dedi.

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi: 'Apaçık ahlak ve vicdan sorunu'

Zorlu, merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, geçen yıl yaşanan depremlerden kentin büyük yara aldığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisinin yaptığı açıklamayı vatandaşlarla gerçekleştirmeyi planladığını ancak ablasının vefatı nedeniyle programa katılamadığını aktaran Zorlu, "Biz bugün yaşadığımız acının bir an olsun dinmediği, yaralarımızın hiç iyileşmediği ve tek yürek olup birlikte çarptığımız bu şehirde, vatandaşlarımızın acısına ortak, dertlerine ses olabilmek için buradayız. Biz bugün bedeni enkazın altında, kolu moloz yığınlarının dışında kalan evladının günlerce elini tutan babayı unutturmamak için buradayız." diye konuştu.

Zorlu, İYİ Parti olarak deprem ardından ilk 72 saatlik süreçte tüm kurumları harekete geçirip gönüllü ekiplerin bölgeye ulaşması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir başkanlığında kurtarma ekiplerimiz burada birçok vatandaşımızı kurtardılar. Balıkesir Milletvekilimiz ve şu an Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sayın Turhan Çömez başkanlığında kurduğumuz sahra hastanesi pek çok vatandaşımızın hayatını kurtarmaya vesile olmuştur ve yüzlerce tırlık yardım malzemelerini yine bölgeye getirdik ve büyük bir barınma imkanı da sağlamaya çalıştık."

Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos 2022'de İYİ Parti il teşkilatlarının "7 ve üzeri bir deprem geliyor, tedbirinizi alın" diyerek çağrıda bulunduğunu ve 20 bin broşür dağıttığını belirten Zorlu, herkesi Hatay'ı ve depremden etkilenen tüm şehirleri ayağa kaldırmaya davet etti.

ERDOĞAN'IN HATAY SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözlerine ilişkin Zorlu, "Hukuk devletinde ayrım yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin eşit hizmet hakkı vardır. Bu açıklama apaçık ahlak ve vicdan sorunudur" diye konuştu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hatay İYİ Parti
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