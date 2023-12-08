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İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu için Akşener'den ilginç yorum! "Benim gözümde en son ayrılacak arkadaşımdı"

08.12.2023 16:36 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu için Meral Akşener'den ilginç bir yorum geldi. Partide son dönemde art arda gerçekleşen istifaları değerlendiren Akşener "Ayşe Sibel hanım, Allah şahittir, herhalde bizim partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim" diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu için Akşener'den ilginç yorum! "Benim gözümde en son ayrılacak arkadaşımdı"

İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener'in Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

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"PARTİMİZDEN AYRILIRKEN BANA HAKARET ETTİLER"

Akşener, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun İYİ Parti'den istifasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bizim partimizden ayrılan, hatta ayrılırken bana iftira atan, bana hakaret eden, arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin, bu yeni değil. Yani biz ikinci dönemdir seçime katılan, iki keredir grup kuran bir siyasi partiyiz. Geçen dönem de arkadaşlarımızdan istifa edenler oldu, bu dönem de oluyor. Ben istifa eden bir arkadaşımızın hakkında, aleyhinde ne yorum yaptım, ne de bir onu üzecek, o giden kişiyi üzecek, onu zora sokacak herhangi bir cümlem olmadı, davranışım olmadı ki bir çoğu hakaret etmesine rağmen, iftira etmesine rağmen."

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

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Meral Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayşe Sibel hanım, Allah şahittir, herhalde bizim partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Çünkü bir kadındı, iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Yani gerçekten böyle gördüğüm bir arkadaşımdı. Dolayısıyla kararına saygı duyuyorum ama burada demokrasi üzerinden bakıldığında sayın Yanıkömeroğlu hoşlanmayabilir bu alınan karardan, ona da ben saygı duyuyorum ama yani hayır oyu verenlerin, onun, o hayır oyu veren arkadaşlarımızın saygı duymamız gerekiyor. Dolayısıyla başarılar diliyorum kendisine. Dolayısıyla söyleyecek fazla biz sözüm yok. Ama dediğim gibi inanın çok şaşırdığımı ifade etmek isterim. Mesela bazı giden arkadaşlarımız geçmişte de önceden altyapı hazırlarlar gitmek için. Ama gerçekten hiç beklemediğim bir davranış biçimiydi. Hayırlısı olsun."

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(AA)

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