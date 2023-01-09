Seçimde dengeleri değiştirecek senaryo! O 2 isim aday olursa... "Türkiye hiç tecrübe etmediği bir süreç geçirecek"

Seçimlerde ilk turda çıkacak aday sayısı ve isimler belirsizliğini koruyor. Ancak partiler seçim çalışmalarına ivme kattı ve adaylığını ortaya koyacak isimlerin yakın süreçte yavaş yavaş netleşmesi bekleniyor. İttifak görüşmeleri de sürerken seçimlerde HDP seçmeninin kritik rol oynayabileceği görüşü mevcut. Öyle ki, çokça dillendirilen, seçimin ikinci tura kalması durumunda "Türkiye hiç tecrübe etmediği 2 haftaya" tanıklık edebilir...
Türkiye Raporu Araştırma Direktörü Can Selçuki, seçimde dengeleri değiştirebilecek senaryoya ilişkin değerlendirmesini katıldığı Habertürk canlı yayınında paylaştı. Selçuki'ye göre "HDP'nin aday gösterdiği senaryoda diğer olası cumhurbaşkanı adayları da öne çıkıyor."
Selçuki, canlı yayında şu değerlendirmelerini paylaştı:
"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi bir oluşum halinde. Burada ortak aday olarak Muharrem İnce gibi bir aday gösterirlerse yüzde 5-6 civarında ciddi bir potansiyelleri var.
"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yüzde 2,5 puan alabildiğini görüyoruz.
"Yani eğer HDP aday gösterirse ilk turda seçmen 'Seçim ikinci tura zaten kalacak. Ben diğer adaylara da oy verebilirim' diye düşünecek.
"Dolayısıyla HDP aday gösterdiği zaman ilk turda milletvekili seçimlerinde çoğunluğu elde eden ikinci tur için de avantaja sahip olacak.
"Bizim yaptığımız 46 seçim bölgesinde 53 bin kişiyle yaptığımız araştırmalara göre HDP desteğini almayan hiçbir ittifak Meclis çoğunluğunu alamıyor.
"Dolayısıyla seçimin ikinci tura kalmasıyla Türkiye, daha önce hiç tecrübe etmediği bir iki haftalık süreç geçirecek. Orada artık kim ne vadedecek, kim kimlerle iş birliği yapacak, hep birlikte göreceğiz."