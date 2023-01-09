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Seçimde dengeleri değiştirecek senaryo! O 2 isim aday olursa... "Türkiye hiç tecrübe etmediği bir süreç geçirecek"

09.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim atmosferi günbegün yoğunlaşıyor. Cumhur İttifakı dışında adaylık tartışmaları devam ediyor. Özellikle de altılı masadan çıkacak aday beklenirken muhalefetten adaylığını ortaya koyması olası isimler dengeleri değiştirebiliyor. Muharrem İnce'nin 4 partinin ortak adayı gösterilmesi halinde yüzde 5-6 civarında, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın ise yüzde 2,5 oy potansiyeline sahip olduğu ifade edildi. Bu durumda ise HDP seçmeninin hesapları değiştirebileceği öne sürüldü.

Seçimde dengeleri değiştirecek senaryo! O 2 isim aday olursa... "Türkiye hiç tecrübe etmediği bir süreç geçirecek"

Seçimlerde ilk turda çıkacak aday sayısı ve isimler belirsizliğini koruyor. Ancak partiler seçim çalışmalarına ivme kattı ve adaylığını ortaya koyacak isimlerin yakın süreçte yavaş yavaş netleşmesi bekleniyor. İttifak görüşmeleri de sürerken seçimlerde HDP seçmeninin kritik rol oynayabileceği görüşü mevcut. Öyle ki, çokça dillendirilen, seçimin ikinci tura kalması durumunda "Türkiye hiç tecrübe etmediği 2 haftaya" tanıklık edebilir...

HDP ADAY GÖSTERİRSE...

Türkiye Raporu Araştırma Direktörü Can Selçuki, seçimde dengeleri değiştirebilecek senaryoya ilişkin değerlendirmesini katıldığı Habertürk canlı yayınında paylaştı. Selçuki'ye göre "HDP'nin aday gösterdiği senaryoda diğer olası cumhurbaşkanı adayları da öne çıkıyor."

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YENİ İTTİFAK TEMASLARINA DİKKAT ÇEKTİ: YÜZDE 6 OY POTANSİYELİ VAR

Selçuki, canlı yayında şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi bir oluşum halinde. Burada ortak aday olarak Muharrem İnce gibi bir aday gösterirlerse yüzde 5-6 civarında ciddi bir potansiyelleri var.

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ERBAKAN ADAY OLURSA...

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yüzde 2,5 puan alabildiğini görüyoruz.

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İKİNCİ TURDA HANGİ İTTİFAK AVANTAJLI?

"Yani eğer HDP aday gösterirse ilk turda seçmen 'Seçim ikinci tura zaten kalacak. Ben diğer adaylara da oy verebilirim' diye düşünecek.

"Dolayısıyla HDP aday gösterdiği zaman ilk turda milletvekili seçimlerinde çoğunluğu elde eden ikinci tur için de avantaja sahip olacak.

"Bizim yaptığımız 46 seçim bölgesinde 53 bin kişiyle yaptığımız araştırmalara göre HDP desteğini almayan hiçbir ittifak Meclis çoğunluğunu alamıyor.

"TÜRKİYE, HİÇ TECRÜBE ETMEDİĞİ İKİ HAFTA GEÇİRECEK"

"Dolayısıyla seçimin ikinci tura kalmasıyla Türkiye, daha önce hiç tecrübe etmediği bir iki haftalık süreç geçirecek. Orada artık kim ne vadedecek, kim kimlerle iş birliği yapacak, hep birlikte göreceğiz."

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