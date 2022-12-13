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  4. Yavaş veya İmamoğlu aday olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan iki cümlelik yanıt

Yavaş veya İmamoğlu aday olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan iki cümlelik yanıt

13.12.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş veya İmamoğlu aday olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan iki cümlelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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"GÖREVLERİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜRMELERİNİ İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda isimleri anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

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"CİDDİYE ALMIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, son olarak da CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın açıklamaları için, "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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