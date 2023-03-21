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İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' kararı! Toplantıda dikkat çeken detay, iki isim katılmadı

21.03.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için İYİ Parti bugün grup kararı aldı. İYİ Partili Tatlıoğlu, "İYİ Parti bu sürecin gereğini yapacaktır" dedi. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı.

İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' kararı! Toplantıda dikkat çeken detay, iki isim katılmadı

Seçim takvimi günden güne işlerken cumhurbaşkanı adaylarının başvuruları da devam ediyor. TBMM İYİ Parti Grubu, 14 Mayıs'ta 28'inci dönem milletvekili seçimi ile beraber yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili toplandı. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilmesi kararı alındı.

İKİ İSİM KATILMADI

Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı.

"İYİ PARTİ BU SÜRECİN GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda grup kararı aldığını Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu şu sözlerle duyurdu:

"İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda grup kararı almıştır ve bu sürecin gereğini yapacaktır."

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Tatlıoğlu, YSK'ya adaylık başvurusuna CHP ile birlikte gidip gidilmeyeceğine ilişkin soruya, değerlendireceklerini söyledi.

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(DHA)

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