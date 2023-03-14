İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası! Kılıçdaroğlu hakkındaki o sözleri sonrası 'Kulağı çekilsin' çıkışı gelmişti...

Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrasında HDP'den 'Görüşmeye hazırız' mesajı gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP ve HDP arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili olarak "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez" demişti.

"KULAĞININ ÇEKİLMESİ LAZIM"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef alınmıştı. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım" demişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Altay'ın çıkışına ilişkin Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA EDECEK İDDİASI

Gazeteci Şebnem Bursalı canlı yayında İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili bir kulis bilgisini paylaştı. Bursalı, Ağıralioğlu'nun istifa edeceğini, şimdilik bu durumun bastırıldığını ifade etti.

Bursalı'nın açıklamasından satır başları:

"İYİ Parti'de ne olur? Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili iki gündür istifa ediyor, edecek. Hem ABD hem de HDP ile ilgili gelişmelerle ilgili istifa edeceği Ankara kulislerinde çok konuşuldu. Hatta belli bir parti, şimdi ismini vermeyeceğim. Oraya gidiyor, gitti, gidebilir şeklinde konuşuldu. Şu an itibarıyla bunun bastırıldığı belirtiliyor. Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım."