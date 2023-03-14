HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası! Kılıçdaroğlu hakkındaki o sözleri sonrası 'Kulağı çekilsin' çıkışı gelmişti...

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası! Kılıçdaroğlu hakkındaki o sözleri sonrası 'Kulağı çekilsin' çıkışı gelmişti...

14.03.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. 6'lı masanın adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tutumu gündemi bir anda değiştirmişti. İYİ Parti'de şimdi de HDP krizi yaşandığı iddia edildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği, şimdilik bunun bastırıldığı öne sürüldü.

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası! Kılıçdaroğlu hakkındaki o sözleri sonrası 'Kulağı çekilsin' çıkışı gelmişti...

Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrasında HDP'den 'Görüşmeye hazırız' mesajı gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP ve HDP arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili olarak "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez" demişti.

"KULAĞININ ÇEKİLMESİ LAZIM"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef alınmıştı. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım" demişti.

2

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Altay'ın çıkışına ilişkin Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA EDECEK İDDİASI

Gazeteci Şebnem Bursalı canlı yayında İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili bir kulis bilgisini paylaştı. Bursalı, Ağıralioğlu'nun istifa edeceğini, şimdilik bu durumun bastırıldığını ifade etti.

Bursalı'nın açıklamasından satır başları:

"İYİ Parti'de ne olur? Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili iki gündür istifa ediyor, edecek. Hem ABD hem de HDP ile ilgili gelişmelerle ilgili istifa edeceği Ankara kulislerinde çok konuşuldu. Hatta belli bir parti, şimdi ismini vermeyeceğim. Oraya gidiyor, gitti, gidebilir şeklinde konuşuldu. Şu an itibarıyla bunun bastırıldığı belirtiliyor. Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım."

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir' Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'
Seçimin şifresi: 9. kat! Siyaset sahnesinde son dönemeç Seçimin şifresi: 9. kat! Siyaset sahnesinde son dönemeç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçimin şifresi: 9. kat! Siyaset sahnesinde son dönemeçSeçimin şifresi: 9. kat! Siyaset sahnesinde son dönemeç
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldiErdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi
CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Yavuz Ağıralioğlu CHP İYİ Parti Millet İttifakı istifa

En Çok Okunan Haberler

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber!

Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber!

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Açıklamalar peş peşe geldi... Eğitime kar engeli!

Açıklamalar peş peşe geldi... Eğitime kar engeli!

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.