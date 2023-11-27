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  4. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile ilgili paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile ilgili paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

27.11.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada bir kullanıcı, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'la ilgili paylaşım yaptığı için İstanbul Bağcılar'da evinin etrafında silahlı kişilerin olduğu iddia etmişti. Gündem olan konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Şahsın ülke dışında ve suç kaydı olduğu belirlenirken, konu olan herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı aktarıldı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile ilgili paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, A.Y isimli bir kişinin X sosyal medya hesabından İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban'la ilgili yaptığı paylaşımlarında, "Silahlı kişiler Bağcılar'daki evimizin etrafında dolaşıyor, devlete çağrı yapıyorum mücadele edin yoksa savaşı bırakıp Türkiye'ye ineceğim son çağrımdır. Silahlı kişileri derhal toplayın son çağrımdır. Tüm devlet kurumlarına sesleniyorum son çağrımdır." ifadelerini kullanması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı kaydedildi.

"HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEHDİDİ BULUNMADI"

Kimliği ve adres bilgileri incelenen bu kişinin 3 suç kaydının bulunduğu ve başka suçlardan da arandığına yer verilen açıklamada, "Şahsın evinde, ailesiyle yapılan görüşmede ise şahsın ülke dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca şahsın ikametinin çevresinde, sosyal medya paylaşımına konu olan herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı da tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti İstanbul Valiliği
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