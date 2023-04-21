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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "CHP'liler gücenmeyin" diyerek seslendi: Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e...

21.04.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Akşener, "İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." ifadelerini kullandı. Akşener Samandağ halkına seslenerek, "Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim?" dedi. İşte haberin detayları...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "CHP'liler gücenmeyin" diyerek seslendi: Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Hatay'a Malatya'dan geldiğini hatırlatan Akşener, "Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın." ifadesini kullandı.

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"BİR OY KEMAL'E BİR OY MERAL'E ALABİLİR MİYİM?"

Akşener, kendilerine adil davranılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve Sayın Mansur Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz. Bir şey rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Samandağ'da, her aileden bir oy isteyeyim."

Daha sonra Akşener, beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile 2020 yılında İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki mezarı başında dua etti.

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Hz. Hızır Türbesi'ne de giden Akşener ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesinde de Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasına ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, buradaki görüşmenin amacının depremin ardından Reyhanlı'ya yansıyan sorunları dinlemek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye'nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına önem verelim." ifadesini kullandı.

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"MÜGE ZAN BİR ÇOCUĞUMUZUN YILAN SOKMASI SONUCU VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Milletvekili adayı Gökhan Zan'ın eşi Müge Zan ile birlikte çok çalıştığını kaydeden Akşener, "Müge kardeşim bana deprem bölgesindeki çadırlarda yılanların kol gezdiğini, bir çocuğumuzun yılan sokması sonucu vefat ettiğini söyledi. Kimsenin bilmediği bir konu bu. Türkiye’ye duyurmak istiyorum. İnşallah çok az kaldı. El ele vererek Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Yeter ki biz liyakate, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne önem verelim, insan kayırmaktan vazgeçelim. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok az kaldı. Türkiye’ye bahar gelecek." dedi.

(AA-DHA)

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