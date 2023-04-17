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  4. Akşener hakkında bomba iddia! Kurucu kadrodaki isim tarih vererek açıkladı: "Zararına satışlar yapıyor"

Akşener hakkında bomba iddia! Kurucu kadrodaki isim tarih vererek açıkladı: "Zararına satışlar yapıyor"

17.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından hemen hemen tüm partilerde üst düzey isimler istifa etti. Millet İttifakı'nda CHP'nin ortak listesine katılmayıp seçime kendi adaylarıyla girecek olan İYİ Parti'de de bu isimlerden biri, istifasından sonra AK Parti'ye katılan, Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli oldu. İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer bu süreci değerlendirirken 14 Mayıs gecesi Akşener ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Akşener hakkında bomba iddia! Kurucu kadrodaki isim tarih vererek açıkladı: "Zararına satışlar yapıyor"

Türkiye adım adım 14 Mayıs'a ilerlerken seçim gecesi yaşanacaklar da büyük merak konusu. Ortak adayını belirleme sürecinde yaşadığı krizi aştıktan sonra yoluna devam eden Millet İttifakı'nda 4 parti CHP listesinden girme kararı alırken İYİ Parti ise kendi adaylarını ortaya koydu. İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer'e göre ise İYİ Parti'nin listesine "Bir el, seçilemeyecek insanları koymuş, partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş." Yenerer'in bu söyleminin devamında Akşener ile ilgili iddiası hayli çarpıcı...

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AKŞENER'İN DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

Aday listeleri açıklandıktan sonra İYİ Parti'de istifa eden isimlerin en dikkat çekenlerinden biri Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli'ydi. Özvarinli, istifasının ardından AK Parti'ye katıldı ve "14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım" açıklamasıyla da dikkat çekti.

PARTİ İÇİNDE ENSARİOĞLU, İDRİS NAİM ŞAHİN TEPKİSİ...

Öte yandan Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray ise Salim Ensarioğlu, İdris Naim Şahin gibi isimlerin İYİ Parti'den aday gösterilmesine tepkisini gösteren isimlerden biri oldu.

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Aytun Çıray

AKŞENER HAKKINDA GÜNDEM YARATACAK İDDİA!

Milletvekili adaylarıyla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan Vedat Yenerer, Akşener'le ilgili gündem yaratacak bir iddia öne sürdü.

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"BİZE SÖYLENENLE BAŞIMIZA GELEN FARKLIYDI"

Ulusal Kanal'da milletvekili adaylarıyla ilgili süreci değerlendiren Yenerer şunları söyledi:

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"Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum. Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."

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