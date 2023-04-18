Reklam arası sohbetine izleyiciler de kulak misafiri oldu! Fısıldayarak soran Akşener ile Ece Üner yayının başladığını geç fark edince...

Reklamın bitişini beklerken sohbete koyulan Ece Üner ile Meral Akşener, kameranın kayda girdiğini geç fark edince o sohbete izleyiciler de kulak misafiri oldu. tv100 ekranlarında yaşanan o anlarda gerek Akşener'in Ece Üner'e sorusu gerekse ikilinin yüz ifadeleri dikkat çekti.

Akşener canlı yayında Ece Üner'in sorularını yanıtlayarak siyasetin gündemini değerlendirirken reklam arası verildi. Reklamın bitişini bekleyen ikili, kameraların kayıtta olmadığına güvenereke sohbete koyuldu.

Ne var ki sohbet yayının başladığı ilk saniyelere de yayıldı. Reklam bittikten sonra Akşener'in Ece Üner'e "Gözlerin kendinin mi?" diye sorduğu, devamında sesini alçaltıp fısıltıyla "Aynısı babamındı, aynısı" dediği duyuldu.

Tam bu sırada reklamın bitip yayıyın başladığını teyit eden Ece Üner'in şaşkın yüz ifadesi çarpıcıydı. Akşener de bir anda sohbeti bitirip kendine çekidüzen verdi. Ardından canlı yayın devam etti.

Bu anların kesiti çokça paylaşılıp konuşularak sosyal medyada gündem oldu.