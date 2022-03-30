İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye gündemini değerlendiren Akşener gündemdeki 2023 seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarının devam ettiğini belirten Akşener iktidarın muhalefete Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması yönündeki söylemlerine de yanıt verdi.

"KENDİLERİNİ UYARIYORUM: BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Akşener grup toplantısında "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını defalarca açıkladık" derken şu sözleri kullandı:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi ana hatlarıyla paylaşmıştık. Görüyoruz ki bu tablo Cumhur ittifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Çünkü şimdiye kadar yürüttükleri kutuplaştırma siyaseti dağıldı, rahatları bozuldu. O rahatlar daha çok bozulacak.

Kendilerini şimdiden uyarmak istiyorum: Bu daha başlangıç. 'Bay kriz'i arkasına alıp 'rantastik' hayatlar yaşayanlara bundan sonra izin yok. Siyasi bir dumur hali Cumhur ittifakını esir almış durumda.

"TÜRKİYE'Yİ BU UCUBE SİSTEMDEN KURTARMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

"Biz asıl mesele sistemdir dedikçe ısrarla 'Adayınız kim' diye soruyorlar. Defalarca açıkladık, adayımız Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanıdır, bu kadar net.

Aday belli olmadan yapılan toplantıların anlamsız olduğunu söylüyorlar. Bizim itirazımız tam da bu. Biz yeni bir tek adam belirlemek için bir araya gelmedik, gelmiyoruz. Türkiye'yi bu ucube sistemden kurtarmak için bir araya geldik."

