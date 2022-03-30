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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

30.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefi çatısı altında bir araya gelerek çalışmalarını yürüten altı muhalefet partisine iktidar kanadından eleştiriler gelirken İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Akşener muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusuna da değinirken iktidara tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye gündemini değerlendiren Akşener gündemdeki 2023 seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarının devam ettiğini belirten Akşener iktidarın muhalefete Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması yönündeki söylemlerine de yanıt verdi.

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"KENDİLERİNİ UYARIYORUM: BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Akşener grup toplantısında "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını defalarca açıkladık" derken şu sözleri kullandı:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi ana hatlarıyla paylaşmıştık. Görüyoruz ki bu tablo Cumhur ittifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Çünkü şimdiye kadar yürüttükleri kutuplaştırma siyaseti dağıldı, rahatları bozuldu. O rahatlar daha çok bozulacak.

Kendilerini şimdiden uyarmak istiyorum: Bu daha başlangıç. 'Bay kriz'i arkasına alıp 'rantastik' hayatlar yaşayanlara bundan sonra izin yok. Siyasi bir dumur hali Cumhur ittifakını esir almış durumda.

"TÜRKİYE'Yİ BU UCUBE SİSTEMDEN KURTARMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

"Biz asıl mesele sistemdir dedikçe ısrarla 'Adayınız kim' diye soruyorlar. Defalarca açıkladık, adayımız Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanıdır, bu kadar net.

Aday belli olmadan yapılan toplantıların anlamsız olduğunu söylüyorlar. Bizim itirazımız tam da bu. Biz yeni bir tek adam belirlemek için bir araya gelmedik, gelmiyoruz. Türkiye'yi bu ucube sistemden kurtarmak için bir araya geldik."

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Meral Akşener

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