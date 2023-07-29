İYİ Parti ile CHP arasında ipler geriliyor! 'Tespitimiz var' diyerek duyurdu

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik" diyerek yerel seçimler öncesi CHP ile yapılması beklenen ittifaka yönelik de çok önemli ipuçları verdi. Kavuncu parti tabanlarının fikrini açıkça beyan ederek 'sıcak bakılmayan' ittifak kararını duyurdu.

Partisinin Amasya İl teşkilatını ziyaret eden Kavuncu, buradaki konuşmasında, seçimlerde arzu ettikleri sonucu elde edemediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde olsun, meclis seçiminde olsun 2018 yılında aldığımız oy oranını muhafaza ettik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun ama seçmenin bize verdiği bir mesaj var; o da İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalıdır, kalıcı olmalıdır ve güçlenerek hayatını devam ettirmelidir." ifadelerini kullandı.

Seçmenin, oy oranıyla vermek istediği mesajı iyi anlamaları gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Bugüne kadar attığımız adımlardan belki daha farklı bir yaklaşım bekleniyorsa bunu da iyi okumak, sebeplerini iyi anlamak ve ona göre geleceği kurgulamak, planlamak, çalışma sistematiğimizi o yönde kurgulamak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

'PARTİ TABANIMIZ İSTEMİYOR' MESAJI

Yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmamayı değerlendirdiklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."

'CHP'YE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ'

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE PARTİMİZİN CHP İLE HAREKET ETMESİNE KARŞIYIM"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da Kavuncu’ya benzer bir açıklamada bulunmuştu. Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Tabii ki sonunda parti ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in değerlendirmeleri ile alınan karara kesinlikle uyacağız. Ben şu anda sadece şahsi fikrimi belirtiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



