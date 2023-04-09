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İYİ Parti Konya Milletvekili adayı Süleyman Şenol kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıralamasını beğenmedi, istifa etti!

09.04.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'de 28. dönem Konya Milletvekili adayı olarak 5'inci sıradan gösterilen Süleyman Şenol, listedeki sıralamasını beğenmeyerek hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti. İstifa kararı sonrasında Süleyman Şenol ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Şenol'un hayatı merak ediliyor. Peki İYİ Parti Konya Milletvekili adayı Süleyman Şenol kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İYİ Parti Konya Milletvekili adayı Süleyman Şenol kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıralamasını beğenmedi, istifa etti!

Süleyman Şenol, İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin kamuoyu ile paylaşılmasının hemen sonrasında sosyal medya hesabından, adaylıktan ve İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Şenol'un hayatı ve kim olduğu ve neden istifa ettiği araştırılıyor. İşte aday listelerinin açıklanmasıyla İYİ Parti'den istifa eden Süleyman Şenol ile ilgili merak edilenler...

SÜLEYMAN ŞENOL KİMDİR?

Süleyman Şenol, 1960 yılında Beysehirde doğdu. İlk orta lise egitimini Beysehir de tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacilik Fakültesini bitirdi ve 1984 yılında eczanesini açtı. Beyşehir'de çok sayıda dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde görevler alan Süleyman Şenol, Beyşehir Vakfı'nın kurucusudur. Hala vakfın başkanlığını sürdürmektedir.

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Şenol, Doğru Yol partisinde siyasete başladı. DYP'nin çeşitli kademelerinde görevler aldı 2007 genel seçimlerinde DYP Konya 3. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP Beyşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yüzde 46,5 oy aldı.
Eczacılık akaryakıt istasyonculuğu, ağız ve diş sağlığı polikliniği işletmeciliği ve serbest ticaret yapmaktadır. Evli 3 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti’nin Konya 5. sıra adayı Süleyman Şenol, hem adaylıktan hem partisinden istifa etti. Şenol Twitter hesabından paylaştığı açıklamayla gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İyi Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım.

Tüm siyasi hayatımı verilen sözleri namus bilerek; edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum.

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Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenilirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle; Milletvekili adaylığımdan ve kurucu hedeflerinden sapan İyi Parti'den istifa ediyorum."

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