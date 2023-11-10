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İYİ Parti lideri Akşener "kimsenin şüphesi olmasın" diyerek duyurdu: Krize dönmesine izin vermeyeceğiz

10.11.2023 19:51 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki olay hakkında açıklamada bulundu. Akşener yaptığı açıklamada, "Anayasa’nın, Anayasa Mahkemesine verdiği yetki ve görevlerin yapılamaz hâle gelmesini sağlayan hukuk yolu dışı fiili durumlar; bir hukuk devletinde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener "kimsenin şüphesi olmasın" diyerek duyurdu: Krize dönmesine izin vermeyeceğiz

Yargıtay'ın TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gündeme oturmuştu.

Yargıtay Başkanlığının Anayasa Mahkemesi üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunması kamuoyunda büyük ses getirdi.

Muhalefet cephesinden birçok ismin de konuyla ilgili açıklama yapmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de açıklama geldi.

İŞTE AKŞENER'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Akşener sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bir anayasal devlet krizine sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz!" dedi.

Akşener'in açıklamasının tamamı:

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