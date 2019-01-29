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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Tunç Soyer'e destek!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve babasıyla ilgili tartışmalara değinerek, "Babadan oğula, suç geçmez; oğuldan babaya suç geçmez" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Tunç Soyer'e destek!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP ile yaptıkları ittifak hakkında açıklamalarda bulunan Akşener, "Başkanlık seçiminden sonra ittifak zorunluluğu oldu. Cumhur ittifakını iktidar partisi olarak tanımlamak normal. Şahsıma 24 Haziran seçimlerinde söylenmedik söz kalmadı. 5 milyon oy aldık. Seçmenin büyük bölümü Millet ittifakına oy verdi. Yerel seçime gidiyoruz, muhtar belediye meclisi üyesi seçeceğiz. 4 yıl daha seçim yok. Dolayısıyla Allah Allah nidalarıyla seçime gidilmesini anlamış değilim" dedi.

"BENİM İÇİN TUNÇ SOYER'İN ADAYLIĞININ BİR MAHSURU YOK"

Tunç Soyer ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akşener, "12 Eylül mahkemelerini yaşadım. Tunç Soyer için; babadan oğula suç geçmez. Kendisine hiç 'Kimin oğlu olduğu' üzerinden kendisine eleştiri yöneltmedim. Nurettin Soyer bir vaka. Evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğulun sorumlu tutulamayacağı bizzat o dönem Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir. Biz ilkeler üzerinden ittifak yaptık" dedi. Akşener, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Soyer'in aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaşıyorum. Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturacağını. CHP’lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer'in adaylığının bir mahsuru yoktur. Şahsen benim karşı duruş, dayatmanın tarafı olmadığımı söylüyorum. İşbirliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak."

"BU ÇOK AYIP"

HDP ile ittifak iddiaları hakkında da konuşan Akşener, "Bu çok ayıp. Biz HDP ile ittifak yapmıyoruz ki... Ankara ortak adayı olarak Ankara’yı kazanacağı görünüyor" dedi.

TUNÇ SOYER'İN BABASI NURETTİN SOYER KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Ankara Sıkıyönetim başsavcısıydı. MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu.

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Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in açtığı dava dolayısıyla Türkeş yaklaşık beş sene hapis yatmıştı. Nurettin Soyer'in MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında, 5 idam ve 9 müebbet verilmiş, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DEDİKLERİNDE HAKLISINDA BU ADAM DEĞİLMİYDİ SUR OLAYLARINA DESTEK OLAN BASIN AÇIKLAMASI YAPAN AYRICA DOĞRU BABADAN OĞULA SUÇ GEÇMEZ TAKİ FİKRİ BABASIYLA AYNI OLANA KADAR SOR BAKALIM TUNÇ BEYE BABASININ YAPTIKLARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR ÇAKMA MİLLİYETÇİLİK YAPMAYIN
AKŞENER DODRUDA DEMİŞ BABASIYLA ORTAKLAŞAMI SUÇ İŞLEMİŞ ADAM
iyi partiye oy yok
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