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İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı! Kulisleri karıştıran iddia…

20.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu merak edilirken yaptırılan anketlerdeki Meral Akşener detayı dikkat çekti. Başbakanlığa aday olduğunu açıklasa da İYİ Parti’nin yaptırdığı anketlerde Akşener’in isminin de geçtiği ve bazı anketlerde önde olduğu öne sürüldü. Öte yandan adaylık konusunda 3 partinin Akşener’in ismini kabul edebileceği iddia edildi.

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı! Kulisleri karıştıran iddia…

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz isim belirlemeyen 6’lı masa ile ilgili dikkat çeken bir anket kulisi geldi. İYİ Parti anketlerinde, başbakanlığa talip olduğunu açıklamasına rağmen Akşener’e yer verildiği ve Akşener’in bazı anketlerde önde olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar 5 toplantı yapan 6’lı masanın ortakları ayrı ayrı anketler yaptırıyor. Ortaklar bu şekilde hem seçmenin nabzını tutuyor hem de ortaklarının ‘adaylık’ potansiyelini ölçüyor. Ancak İYİ Parti’nin yaptırdığı anketlerde Genel Başkan Meral Akşener’in olması dikkat çekti. İYİ Parti anketlerinde, başbakanlığa talip olduğunu açıklamasına rağmen Akşener’e yer veriliyor. Anket sonuçlarına ilişkin CHP ve İYİ Parti dışında masanın diğer ortaklarının değerlendirmelerinde, Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber isminin geçtiği bazı anketlerde önde olduğu belirtiliyor.

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SAADET PARTİSİ, KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKIYOR

Yenişafak’ın haberine göre; Masanın diğer ortaklarında DEVA, Gelecek, Demokrat Parti’nin, Akşener’in adaylığına sıcak bakabileceği ama başbakanlığa talip olduğunu belirttiği için aday olmayacağı belirtiliyor. Yine de masadan çıkabilecek karara göre Akşener’in kabul edebileceği ifade ediliyor. Saadet Partisi’nin ise Kılıçdaroğlu ismine CHP’nin oy oranı bakımında en yüksek ikinci parti olması sebebiyle sıcak baktığı ifade ediliyor.

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