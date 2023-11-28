İYİ Parti uçağındaki türkü ve viski görüntüsü gündem olmuştu! Murat İde 'Asıl öyküsü' diyerek Akşener'in karşısındaki Mansur Yavaş'ın yorgunluktan uyuduğu anları paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşavirliğini görevini yürütürken 3 hafta önce görevinden ayrılan Murat İde ile özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir uçakta bulundukları görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

ÖZEL UÇAKTA TÜRKÜ SÖYLEYİP VE VİSKİ İÇTİKLERİ ANLAR ÇOK KONUŞULDU

Söz konusu görüntülerde İde'nin türkü söylediği ve özel uçaktaki bazı isimlerin viski içtiği görüldü.

MURAT İDE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Murat İde'den açıklama geldi. Seçim zamanı yoğun il ziyaretlerine dikkat çeken İde, "Bu yüzden özel uçak mecburiyettir" ifadelerine yer verdi.

"O UÇAĞIN ASIL ÖYKÜSÜ"

Açıklamasının devamında "O uçağın asıl öyküsü yorgunluktur" diyen İde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karşısında oturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ümit Dikbayır ve Esma Bekar'ın koltukta uyuduğu anları paylaştı.









