İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

Yerel seçim stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği CHP'de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP'nin kazanmaya yakın olduğu 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

CHP'nin belediye başkan adaylarıyla ilgili karar merci olan Parti Meclisi 24 Ekim'de toplanacak. Edinilen bilgiye göre, bu toplantıda ismi üzerinde uzlaşılan, herkesin hemfikir olduğu, üzerinde hiçbir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının isimleri onaya sunulacak. Aralarında Manisa Alaşehir, Denizli Pamukkale gibi ilçelerin olduğu açıklanacak belediye başkan adaylarının sayısının 100'ün üzerinde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi düşünülen bazı belediye başkan adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere göre Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam edilecek. Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya ilçe belediye başkanlarının da tekrar aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.