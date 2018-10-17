HABER

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 07:57 | Son Güncelleme

Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimle ilgili ortaya atılan bir iddia Ankara'yı hareketlendirdi. 2014'te yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş'ın, 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istediği öne sürüldü.

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

Yerel seçim stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği CHP'de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP'nin kazanmaya yakın olduğu 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

CHP'nin belediye başkan adaylarıyla ilgili karar merci olan Parti Meclisi 24 Ekim'de toplanacak. Edinilen bilgiye göre, bu toplantıda ismi üzerinde uzlaşılan, herkesin hemfikir olduğu, üzerinde hiçbir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının isimleri onaya sunulacak. Aralarında Manisa Alaşehir, Denizli Pamukkale gibi ilçelerin olduğu açıklanacak belediye başkan adaylarının sayısının 100'ün üzerinde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi düşünülen bazı belediye başkan adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere göre Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam edilecek. Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya ilçe belediye başkanlarının da tekrar aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.

aksener_kilicdaroglu_3

ÖN SEÇİM ÇOK SINIRLI YERDE YAPILACAK

CHP yönetiminin, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını belirleme çalışması ise devam ediyor. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin çok titiz çalışılması gereken yerler olduğunu söyleyen parti yöneticileri, seçimi kazanabilecek, tabanda karşılığı olan adayları tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çok sayıda partili, belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini talep ediyor. Ancak bu talebin çok sınırlı sayıda yerde hayata geçmesi bekleniyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de İstanbul ve İzmir adaylığı için çok sayıda isim konuşulurken Ankara'da öne çıkan isim 2014 seçimlerinde de CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş oldu. İYİ Parti'nin Ankara adayı olarak da ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği konuşuluyor.

Bir CHP yöneticisi, "Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan'ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti (2)HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti (2)
Gazeteci Gökmen Ulu, Dikili için CHP'den aday adayıGazeteci Gökmen Ulu, Dikili için CHP'den aday adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener yerel seçim İYİ parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş Ankara

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

İsrail'den Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

İsrail'den Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

İlginizi Çekebilir

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.