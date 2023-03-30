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İYİ Partili isim ‘bunları ilk kez söylüyorum’ diyerek anlattı! Sandık güvenliği hakkında çok konuşulacak iddialar…

30.03.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partiler seçim güvenliğine ilişkin de çalışmalarına devam ederken İYİ Partili Turhan Çömez’den çok konuşulacak uyarılar geldi. Canlı yayında ‘bunları ilk kez anlatıyorum’ Çömez ‘AK Parti neler yapabilir. Yaptı ve biliyorum demiyorum. Neler yapabilir. Birkaç uyarım var’ diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili isim ‘bunları ilk kez söylüyorum’ diyerek anlattı! Sandık güvenliği hakkında çok konuşulacak iddialar…

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında seçim güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. ‘Sandık güvenliği konusunda içimiz rahat olsun mu?’ sorusuna yanıt veren Çömez “Olsun, elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten bütün partiler çok yoğun bir çalışma içerisinde anca hem müşahitlerden hem de milletimden benim bir talebim var. Lütfen sandığa gidin ne olursunuz erkenden gidin uzun kuyruklar oluşturun. Akşam sandıklar açıldıktan sonra lütfen oradan ayrılmayın o gece bir demokrasi şöleni yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Çömez ayrıca sözlerinin devamından ‘bunları ilk kez anlatıyorum’ diyerek sandık başına gidecek olanlara önemli uyarılarda bulundu:

“AK Parti neler yapabilir. Yaptı ve biliyorum demiyorum. Neler yapabilir. Birkaç uyarım var.

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1- Lütfen ıslak imzalı tutanakları sabah geldiğiniz de imzalamayın. Oylar sayılmadan imzalamayın. Getirip onu imzalatıyorlar. Sakın ha! Bunu yapmayın sonuna kadar bekleyin, bakın bu çok önemli.

2- Bütün partilere ıslak imzalı tutanaklar dağıtılıyor, aralarına karbon kağıdı koyuyorlar. 6 tane 7 tane karbon kağıdı koyarak imzalatıyorlar. İmzayı attıktan sonra ikinci üçüncü kopyadan sonra imza karakterini kaybediyor. Sakın ha! Karbon kağıtlı ıslak imzalı tutanakları reddedin!

3- Çok dikkatli bakın rakamlara. Mesela 220 yerine bir sıfır eklendiği zaman 2200 olur. Ne olursunuz. Teker teker sayım bittikten sonra rakamları kontrol edin.

Bakın çok önemli uyarılar yapıyorum buradan. Bu üçü de çok önemli rakamları kontrol edin. Mutlaka iş bittikten sonra imzalayın ve kesinlikle karbon kağıdını reddedin.”

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