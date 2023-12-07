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İYİ Partili Oktay Vural ve gazeteci Deniz Zeyrek birbirine girdi: Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz!

07.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın katıldığı canlı yayına gazeteci Deniz Zeyrek'le yaşadığı tartışma damga vurdu. CHP'nin işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti'nin kararının konuşulduğu programda "Yerel seçimlerde kaç büyükşehir belediyesi almayı hedefliyorsunuz?" sorusu ortamı gerdi. Vural, "İpotek mi koydun milletin iradesine?" derken, Zeyrek ise "Ben anladım sizi. Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz. Sizi protesto ediyorum" dedi.

İYİ Partili Oktay Vural ve gazeteci Deniz Zeyrek birbirine girdi: Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz!

Yerel seçimlere doğru gidilirken İYİ Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesiyle siyaset kulisleri daha da hareketlendi. Özellikle muhalefet cephesinde tüm hesaplar yeniden yapılmaya başlanırken, özellikle İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçları şimdiden büyük merak konusu oldu.

İYİ Parti'de alınan kararın en büyük destekçisi olduğu belirtilen Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Sözcü TV canlı yayınına katıldı.

İYİ PARTİ KAÇ BELEDİYE KAZANACAK?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Partili Vural, Deniz Zeyrek'in "Yerel seçimlerde kaç büyükşehir belediyesi almayı hedefliyorsunuz?" sorusu karşısında sinirlendi.

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OKTAY VURAL: "İYİ PARTİ KARŞITLIĞI YAPMAYIN"

Vural "İYİ Parti karşıtlığı yapmayın. Müsaade edin de bir basın mensubu olarak benim söylediklerimi topluma iletmeme izin verin. Ben İYİ Parti'nin politikalarını anlatmak istiyorum. Siz siyasi pozisyon alıyorsunuz" dedi.

Vural'ın bu sözleri sonrası Zeyrek de sinirlendi.

Zeyrek, "Ben gazeteci olarak soru soruyorum. 1 Nisan'da kaç belediyeyi almayı düşünüyorsunuz?" deyince Vural'ın yanıtı daha da sert oldu.

DENİZ ZEYREK: "SİZ BURAYA KAVGA ETMEYE GELMİŞSİNİZ! SİZİ PROTESTO EDİYORUM"

Vural "İpotek mi koydun milletin iradesine? Millet verecek kararını, oyunu" derken, Zeyrek "Ne alakası var! Ben anladım sizi. Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz. Ben şu andan itibaren size hiçbir soru sormuyorum. Sadece dinliyorum. Sizi protesto ediyorum" diyerek Oktay Vural’a tepki gösterdi.


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