İYİ Partili Suat Sarı İstanbul için aday adaylığını açıkladı, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum geldi: Bana yakışan hayırlı olsun demek

Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP'de ittifak için ılımlı mesajlar gelse de İYİ Parti cephesinde seçimlere kendi adaylarıyla girme konusundaki ısrar sürüyor.

Belediye başkan adaylarını yavaş yavaş kamuoyuyla paylaşan İYİ Parti'de son olarak; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıkladı.

İMAMOĞLU: BAŞARILAR DİLERİM, BANA YAKIŞAN BU KADARINI SÖYLEMEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Sarı'nın olası adaylığıyla ilgili ilk yorum geldi.

Beylikdüzü’nde metrobüs yolundaki çalışmaları takip etmesinin ardından gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Hayırlı olsun. Aday adayı olmak değerlidir, önemlidir.” dedi.

“Suat Sarı bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimler üzerinden, ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız.” diyen İmamoğlu, “Kararında başarılar dilerim kendisine. Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadardır.” şeklinde konuştu.

Suat Sarı

“TOPLUMSAL İTTİFAK” MESAJI

İmamoğlu açıklamasında toplumsal ittifak mesajı da verdi.

“İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil, partilerle ilgili bir süreçtir.” diyen İmamoğlu, “Biz en iddialı olduğumuz şeyi toplumsal ittifak olarak nitelendirdik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.