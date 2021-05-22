İYİ Partili Türkkan paylaşmıştı! Yaşlı kadının para aldığı şahıs oğlu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün bir dizi ziyaret için Rize’ye geldi. İlk olarak İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener burada kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen ile gerginlik yaşadı.

AKŞENER'İ SİNİRLENDİREN SORU

İlçe ziyareti sırasında Akşener'in yanına yaklaşan Sevgen, "PKK ile işbirliği yapanlar olarak burada ne işiniz var? CHP ile iş yapmıyor musunuz? Açıklama yapar mısınız?" diye sormuştu.

AKŞENER: AYIP BE AYIP!

Akşener ise "Yapmıyorum kardeşim. Ezan okunuyor. Nasıl bir iftira bu? Sizi Allah'a havale ediyorum. Bunu Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp be ayıp." diyerek yanıt vermişti.

Birkaç adım uzaklaşan Akşener, tekrar geri dönerek "Megri Megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi be oradan hadi" diye seslenmişti.

TÜRKKAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Yaşanan olay sonrası Havva Sevgen’in bir şahıs ile para alışverişi ettiğini iddia eden videoyu İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından paylaştı. Türkkan paylaşımında "Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz’" ifadelerine yer verdi.