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İyiliğin karşılığı bu olmamalıydı... Feci şekilde can verdi!

06.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Hem askeri hem sivil birçok can kaybı geliyor. Ukraynalı genç bir kadın, Kiev'in hemen dışındaki bir köpek barınağına yiyecek bıraktıktan sonra evine dönerken vurularak öldürüldü.

İyiliğin karşılığı bu olmamalıydı... Feci şekilde can verdi!

Anastasiia Yalanskaya, Ukrayna başkentinin yaklaşık 28 mil dışındaki Bucha'ya hayvanlar için mama getiren üç gönüllüden biriydi. İddialara göre gönüllülerin üçü de öldürüldü.

Yalanskaya'nın arkadaşları ve ailesi, arabasının Rus birlikleri tarafından kasten yakın mesafeden hedef alındığını düşünüyor.

TEK BİR HATA ÇOK BÜYÜK ŞEYLERE MAL OLABİLİR

Eşi Yevhen Yalanskyi, "Ondan ekstra dikkatli olmasını istedim. Bugünlerde tek bir hatanın çok büyük şeylere mal olacağını söylemiştim. Ama etrafındaki herkese yardım ederdi. Ondan tahliyeyi düşünmesini istedim ama dinlemedi.” dedi.

Bucha, Rus bombardımanının hedefindeydi. Yalanskaya'nın mama bıraktığı barınaktaki hayvanlar, bu süreçte üç gün boyunca yiyeceksiz kalmıştı.

Yalanskaya ölümünden birkaç saat önce bir Instagram hikâyesi yayınladı. Aracının arkasında otururken, köpek maması poşetlerinin yanında kameraya gülümsüyordu.

NEREDEYSE EVİNE VARMAK ÜZEREYDİ

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Yalanskaya'nın arabası, birlikte çalıştığı insanlardan birinin evinin yakınında kurşunlarla delik deşik edilmiş halde bulundu. Köpek mamalarını barınağa teslim etmişlerdi ve öldürüldüklerinde aslında neredeyse evlerine varmışlardı.

Bir arkadaşı Yalanskaya’nın cesedinin Bucha’da bir morgda tutulduğunu, çatışmalar çok yoğun olduğu için de oradan çıkarılamadığını söyledi.

TANIDIĞIM EN İYİ İNSANLARDAN BİRİYDİ

Üzüntü içindeki eşi Yevhen Yalanskyi, "Tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Kendisini arkadaşlarına, akrabalarına ve yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeye adamıştı.” dedi.

"Hayvanları çok severdi. Bir köpeğimiz ve bir kedimiz vardı. O sahip olduğum en iyi partnerdi.”


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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