HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince olanlar oldu! Yargıtaydan flaş karar

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince olanlar oldu! Yargıtaydan flaş karar

12.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir adam, izlediği erotik filmdeki kadının sesini, karısına benzetti. Bunun üzerine de kadın, kocasına sinirlenip yatakları ayırdı ve boşanma davası açtı. Bölge mahkemesi, iki tarafın da eşit kusurlu olduğuna karar vererek çifti boşadı. Yaşanan süreç sonrası kadın Yargıtaya başvururken yüksek mahkeme, verilen kararı bozdu ve dikkat çeken bir karara imza attı.

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince olanlar oldu! Yargıtaydan flaş karar

Adana'daki bir boşanma davasında Yargıtaydan dikkat çeken bir karar geldi. Y.A. isimli koca, izlediği bir erotik filmdeki kadının sesini, eşi E.A.'ya benzetti. Bunun üzerine sinirlenen kadın, hakaret ve beddualar etti, yatakları ayırdı ve boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, iki tarafın da eşit kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi. Kadın, kararı Yargıtaya taşırken, 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı...

HAKARET VE BEDDUA EDİP YATAĞI AYIRDI

Dava dosyasındaki detaylara göre; Adana'da yaşayan Y.A, eşi E.A.'nin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırdı.

thumbs_b_c_46227c5702f95fc2864649c679b145bf

YEREL MAHKEME İKİ TARAFI EŞİT KUSURLU BULDU

Kadının açtığı boşanma davası sonrasında, yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı. Sabah'ta yer alan habere göre Bölge Adliye Mahkemesi eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitesindeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakeret ve beddua edip ve yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

Karı-kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verilmesinin ardından kadın E.A, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı.

iStock-1146474107

"KADININ DAVRANIŞI, KOCASINA TEPKİ NİTELİĞİNDE"

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı kadına, "Yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı" kusurunun yüklendiğini belirten hukuk dairesi, bunun ispatlanamadığını, erkeğin eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlaması üzerine yaşanan tartışma neticesinde yatakların ayrıldığını, kadının bu davranışının eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında "kadına yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru bulunmamıştır.

"ERKEK AĞIR KUSURLU"

Tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kabul edilen ve gerçekleşen kusur durumlarına göre, eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek eşine hakaret ve beddua eden kadına nazaran ağır kusurludur.

Bölge adliye mahkemesince tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru bulunmamıştır" denilerek karar bozuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna çok konuşulacak cevap!İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' sorusuna çok konuşulacak cevap!
Anahtar Kelimeler:
Adana boşanma boşanma davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Kaymakam, emniyet müdürü... Erdoğan imzaladı, görev yerleri değişti

Kaymakam, emniyet müdürü... Erdoğan imzaladı, görev yerleri değişti

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

İlginizi Çekebilir

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.