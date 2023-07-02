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  4. İzleyen çocukların psikolojisini olumsuz etkiledi, bakanlık harekete geçti! 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunu için hukuki süreç başladı

İzleyen çocukların psikolojisini olumsuz etkiledi, bakanlık harekete geçti! 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunu için hukuki süreç başladı

02.07.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 29 Haziran'da çocuk etkinliği adı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyunu sergilendi. Oyunu izleyen çocukların ve ailelerinin psikolojisi üzerinde olumsuz etki bıraktığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gündemdeki kukla oyunuyla ilgili harekete geçti.

İzleyen çocukların psikolojisini olumsuz etkiledi, bakanlık harekete geçti! 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunu için hukuki süreç başladı

Depremle ilgili mesajlar verilen "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" oyunu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre gerekli izinler alınmadan sergilendi. Bakanlık, oyundan bir sosyal medya paylaşımıyla haberdar oldu. Bunun üzerine olay hakkında gerekli incelemeler derhal başlatıldı. Oyunun yayımlandığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de hukuki süreç başlatıldı.

OYUN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29 Haziran'da, Hatay'da çocuk etkinliği adı altında yapılan "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununa ilişkin bir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

PSİKOLOJİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bakanlığın, paylaşımla haberdar olduğu olay hakkında gerekli incelemelerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir. Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayınlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kukla

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