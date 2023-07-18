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İzmir'de düğünde korkunç olay! 5 yaşındaki Deniz Efe hayatını kaybetti

18.07.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen olayda düğün salonundaki dekor amaçlı kullanılan duvar, 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi'nin üzerine düştü. Deniz Efe hayatını kaybederken işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı.

İzmir'de düğünde korkunç olay! 5 yaşındaki Deniz Efe hayatını kaybetti

Olay, 16 Temmuz Pazar günü akşamı, Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile E.G. (7) duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan E.G. ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu. Deniz Efe Çelebi'nin cenazesi, dün otopsi işlemleri tamamlanınca ailesine teslim edilip, Tire ilçesinde toprağa verildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan aynı olayda yaralanan E.G.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir düğün

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