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  4. İzmir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

23.06.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İzmir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.15 sıralarında 8927/4 sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre klima ünitesinin alev alması sonucu daireyi bir anda alevler sardı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen ev sahipleri daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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