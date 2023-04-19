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  4. İzmir'de feci kaza! Belediye otobüsü bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

İzmir'de feci kaza! Belediye otobüsü bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

19.04.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsünün, müstakil evin bahçe duvarına çarptığı kazada sürücüyle birlikte 10 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Belediye otobüsü bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi 2173 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.A. idaresindeki 599 numaralı M. Erener-Halkapınar seferini yapan ESHOT otobüsü, seyir halindeyken, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı.

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10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü M.A.'yı itfaiyeciler çıkardı, 9 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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