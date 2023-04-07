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İzmir'de iğrenç olay! Taksiye binen genç kız dehşeti yaşadı: Ormanlık alana götürüp... 'Şeytana uydum'

07.04.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir taksici, aracına binen 15 yaşındaki kız çocuğunu ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan taksici ifadesinde 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' derken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinsel istismara uğrayan kızın babası, 'Kızım, okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş' dedi.

İzmir'de iğrenç olay! Taksiye binen genç kız dehşeti yaşadı: Ormanlık alana götürüp... 'Şeytana uydum'

İğrenç olay, İzmir Karabağlar'da meydana geldi. Okula gitmek için taksiye binen 15 yaşındaki kız çocuğu, taksicinin cinsel istismarına maruz kaldı. Aracı kapıları kilitleyip ormanlık alana götüren taksici olay sonrası yakalanıp gözaltına alındı. Taksici 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' derken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızın babası 'Söz konusu kişi yakalandı. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım ölseydi ne yapardım?' dedi.

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ORMANLIK ALANDA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Olay, Karabağlar ilçesi Eskiizmir semtinde meydana geldi. İnşaat işçisi 5 çocuk babası Ali A., 28 Mart'ta lise öğrencisi kızı D.A.'nın yağmurdan ıslanmadan okula gidebilmesi için yoldan geçen evli ve 2 çocuk babası Umut Can K. yönetimindeki taksiyi durdurdu. İddiaya göre, aracına binen kız çocuğunu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi. Umut Can K., kız çocuğuna zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kız çocuğu Umut Can K.'nin elinden kurtulup, ormanın yakınındaki kara yoluna koştu.

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Kız çocuğunun kara yolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.'yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.'yı polis merkezine götürdü. D.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum da ailesine bildirildi.

TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.

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"ŞEYTANA UYDUM, NEFSİME HAKİM OLAMADIM"

Yaşadıkları olay nedeniyle hem kızının hem de kendisinin çok zor günler geçirdiğini anlatan Ali A., "Sağanak vardı, okula giderken ıslanmasın diye kızımı yoldan geçerken durduğumuz taksiye bindirdim. Kızım, okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş. Cinsel istismara uğrayan kızım, U.C.K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak ittirip, elinden kaçmayı başarmış. Söz konusu kişi yakalandı. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım ölseydi ne yapardım?" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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İzmir cinsel saldırı

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