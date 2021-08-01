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İzmir'de korkunç olay! Arkadaşının karısını bıçakladı

01.08.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, aralarındaki husumetten dolayı iş arkadaşının yanına konuşmaya gittiğini ileri süren şüpheli şahıs, burada çıkan tartışmada arkadaşının karısını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay! Arkadaşının karısını bıçakladı

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4109 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Çağrı S. (20) ile iş arkadaşı İsmail N. ve eşi Neşe N. (40) arasında sokakta bulunan bir marketin içerisinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Çağrı S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak Neşe N.’yi karnından bıçakladı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Neşe N., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince şüpheli suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanmasının ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde, iş arkadaşı İsmail N’ye ait cep telefon numarasını internet sitelerine verdiği için aralarında husumet oluştuğu ve bu konuyu konuşmak için yanına gittiğinde Neşe N’nin kendisine saldırması üzerine kadını bıçakladığını söylediği ileri sürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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İzmir
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