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İzmir’de orman yangını: Yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü! 28 hektarlık alan...

31.10.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 28 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir’de orman yangını: Yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü! 28 hektarlık alan...

Yangın, öğle saatlerinde Oruçlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Havanın kararmasının ardından hava araçlarının bölgeden ayrıldığı ve ekiplerin alevlere karadan müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

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28 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 28 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İzmir Bergama orman yangını

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