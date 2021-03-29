HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de panik anları! Yıkımı yapılan hasarlı bina sağlam binanın üzerine çöktü

İzmir'de panik anları! Yıkımı yapılan hasarlı bina sağlam binanın üzerine çöktü

29.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geçen yıl 30 Ekim’de yaşanan depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü şekilde yıkımı yapıldığı sırada yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi. Taş ve moloz yığınlarının çevreye dağılmasıyla oluşan toz bulutunun ortadan kalkmasının ardından üzerine devrilen binada da ağır hasar meydana geldiği görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar gören bina ile ilgili de inceleme yapılacağı belirtildi.

İzmir'de panik anları! Yıkımı yapılan hasarlı bina sağlam binanın üzerine çöktü

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binaların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, bugün saat 17.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde, hasarlı olduğu tespit edilen 8 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yakınında bulunan ve sağlam olduğu ifade edilen 5 katlı yeni binanın üzerine devrildi. Ayrıca, bu sırada çalışma yapan bir iş makinesinin üzerine de moloz yığınlarının düştüğü görüldü. Meydana gelen olay sonrası, iş makinesi operatörü kendi imkanları ile dışarıya çıkarken, 8 katlı binanın devrilmesi sonucu yanında bulunan binada büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralananların olmadığı bildirildi. Ekipler, evlerine girerek eşyalarını almak isteyen vatandaşları uyarırken, bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

‘APARTMANI YANLIŞ TARAFA YIKTILAR İDDİASI’

Depremde hasar gören 8 katlı binanın yıkımı için karar alındığında, yakınındaki 5 katlı binanın da tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. 5 katlı binada oturan Uzay Adıgüzel, hasarlı binada yıkım kararı alındığında, yıkım sırasında kendi binalarına zarar verebileceğini fark ettiğini belirterek, "Ben yıkılacağını fark etmiştim. Ondan önce bütün apartmanı boşalttım. Apartman sakinlerine ve şantiye müdürüne gittim. Bir kişiyi yanıma verir misiniz dedim. Daha sonra bir kişiyi yanıma verdi, apartmandan herkesi çıkarttım. Sonra 1,5 saat içerisinde kolanları yıkmak istedikleri yönde yıktılar sonra ters taraftan kolon kırarken apartmanı yanlış tarafa yıktılar. Apartmanımız sıfırdı, tamamen mağdur kaldık, binamızın ana hatları hasarlı ve yıkım kararı çıkabilir" diye konuştu.

'ŞİRKET BİNAYI, YENİ BİNAMIZIN ÜZERİNE YIKTI'

Mağdur olan apartman sakinlerinden Metin Yılmaz, şirket yetkililerinin hatalı yıkım yaptığını öne sürdü. Yılmaz, "Depremde ağır hasarlı olduğu bina için yıkım kararı verilmiş. Şirket artık nasıl bir yıkım yaptıysa, binayı yeni binamızın üstüne yıktı. Ev ağır hasarlı, kirişler yıkılmış, kolanlar çatlamış, içeride görüntülerin hepsi bizde mevcut. Şirket yetkililerinden kimseyi göremedik. Şu anda binada kimse yok, 9 daire, altında da iki dükkan var. Belediye misafir evlerini açtı ama bu kalıcı bir çözüm değil 2- 3 günlük. Bu insanların yerleşik düzene geçmesi lazım, insanların işi var, okulu var. Daha önceden bizim binada sıkıntı yoktu 3 yıllık bina" dedi.

‘OPERATÖR İÇERİSİNDEYKEN ÜZERİNE YIKILDI’

Binanın yıkım aşamasını seyreden başka bir apartman sakini Emrah Karan, "Biz evde otururken yan tarafta yıkım yapılacak, her ihtimale karşı binayı boşaltır mısınız dediler. Biz de binayı boşalttık, çıkıp yıkımı seyrediyorduk. Binanın yıkım şeklinden de belliydi çünkü bina çok ince bir şekilde 2 kolon arasında kalmış. Önce ön taraftan yıkım yapmak istediler öne doğru devirmek için ama ön taraftaki kolon devrilmedi. Sonra yan kolonlarda çalışma yapmaya çalıştılar. Yan kolona arkadan müdahale ediyorlardı, bina bir anda devrilerek ekskavatörün üzerine yıkıldı. Yıkılırken de bizim binaya vurdu. Operatör içindeyken üzerine yıkıldı. Operatör, yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

‘OĞLUM FARK ETTİ, İNŞAAT ŞİRKETİ FARK EDEMEDİ’

Binanın yıkım kararı alındığı sırada oğlu Uzay Adıgüzel'in durumu fark ettiğini belirten anne Nurgül Adıgüzel, "22 yaşındaki oğlum bu tehlikeyi fark etti ama inşaat şirketi bu durumu fark edemedi. Apartmanın boşaltılmasını sağlayan oğlum oldu. İçinde insanlar olacaktı ve yıkılan yerler çocuk odası. İnsanlar içindeyken yıkacaklardı oğlum yardım istemiş" dedi.

(DHA)

izmirde-yikimi-yapilan-hasarli-bina-saglam-binanin-uzerine-coktu-vatandaslar-panik-yasadi_8217_dhaphoto1

izmirde-yikimi-yapilan-hasarli-bina-saglam-binanin-uzerine-coktu-vatandaslar-panik-yasadi_8217_dhaphoto2

izmirde-yikimi-yapilan-hasarli-bina-saglam-binanin-uzerine-coktu-vatandaslar-panik-yasadi_8217_dhaphoto4

izmirde-yikimi-yapilan-hasarli-bina-saglam-binanin-uzerine-coktu-vatandaslar-panik-yasadi_8217_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
İstinat duvarı çöktü! 4 araç boşluğa düştüİstinat duvarı çöktü! 4 araç boşluğa düştü
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
deprem polis İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti

Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti

Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi 4 araçta hasara yol açtı

İstinat duvarı çöktü! 4 araç boşluğa düştü

Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

İncirlik’te panik anları: Çocuklar havaya ateş etti

Kahreden olay! Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Kahreden olay! Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.