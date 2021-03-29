İzmir'de panik anları! Yıkımı yapılan hasarlı bina sağlam binanın üzerine çöktü

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binaların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, bugün saat 17.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde, hasarlı olduğu tespit edilen 8 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yakınında bulunan ve sağlam olduğu ifade edilen 5 katlı yeni binanın üzerine devrildi. Ayrıca, bu sırada çalışma yapan bir iş makinesinin üzerine de moloz yığınlarının düştüğü görüldü. Meydana gelen olay sonrası, iş makinesi operatörü kendi imkanları ile dışarıya çıkarken, 8 katlı binanın devrilmesi sonucu yanında bulunan binada büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralananların olmadığı bildirildi. Ekipler, evlerine girerek eşyalarını almak isteyen vatandaşları uyarırken, bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

‘APARTMANI YANLIŞ TARAFA YIKTILAR İDDİASI’

Depremde hasar gören 8 katlı binanın yıkımı için karar alındığında, yakınındaki 5 katlı binanın da tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. 5 katlı binada oturan Uzay Adıgüzel, hasarlı binada yıkım kararı alındığında, yıkım sırasında kendi binalarına zarar verebileceğini fark ettiğini belirterek, "Ben yıkılacağını fark etmiştim. Ondan önce bütün apartmanı boşalttım. Apartman sakinlerine ve şantiye müdürüne gittim. Bir kişiyi yanıma verir misiniz dedim. Daha sonra bir kişiyi yanıma verdi, apartmandan herkesi çıkarttım. Sonra 1,5 saat içerisinde kolanları yıkmak istedikleri yönde yıktılar sonra ters taraftan kolon kırarken apartmanı yanlış tarafa yıktılar. Apartmanımız sıfırdı, tamamen mağdur kaldık, binamızın ana hatları hasarlı ve yıkım kararı çıkabilir" diye konuştu.