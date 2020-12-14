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İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

14.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması sonucu çok sayıda araç sular altında kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uyarırken sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi. Öte yandan İzmir Menderes'te sele kapılan iki kişinin de cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı.

SİREN ÇALARAK UYANDIRDILAR

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.

Öte yandan, siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.

RİSK DEVAM EDİYOR

Günün aydınlanmasıyla birlikte felaketin boyutu daha net görüldü. Su altında kalan Mavişehir Mahallesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların altında kalan araçlar ve deniz suyu dolan siteler görüldü. Sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi.

izmir

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan Menderes'in Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkiinde dün akşam saatlerinde dereden geçmeye çalışan araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine AFAD, İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hafif ticari araç, olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Şartların zorlaşması üzerine gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına sabah yeniden başlandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes'teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.

Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Şu anda önünde bulunduğumuz derede bir feyzan meydana geldi. Dün gece burada bu civarda bulunan, aslında sokağa çıkma yasağını da ihlal etmiş arkadaşlar, hafif ticari araçla dereden karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması sebebiyle sele kapılmışlar. Üç arkadaşımız anında araçtan kendi kendilerine tahliye olmuşlar ancak 2 arkadaşımız araçla birlikte sürüklenmiş."

Olayda kaybolan Soner Uyar'ın oğlu Fikret Uyar da babasının dün saat 19.00'da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldığını söyledi.

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu iki erkek cesedine ulaşıldı.

AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunan cesedin Soner Uyar'a ait olduğu tespit edildi.

Polis helikopterinden görülen ikinci ceset ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede su kenarında bulundu.

Bu cesedin de Mehmet Aslan'a ait olduğu belirlendi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA-AA

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