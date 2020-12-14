İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Günün aydınlanmasıyla birlikte felaketin boyutu daha net görüldü. Su altında kalan Mavişehir Mahallesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların altında kalan araçlar ve deniz suyu dolan siteler görüldü. Sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes'teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Şu anda önünde bulunduğumuz derede bir feyzan meydana geldi. Dün gece burada bu civarda bulunan, aslında sokağa çıkma yasağını da ihlal etmiş arkadaşlar, hafif ticari araçla dereden karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması sebebiyle sele kapılmışlar. Üç arkadaşımız anında araçtan kendi kendilerine tahliye olmuşlar ancak 2 arkadaşımız araçla birlikte sürüklenmiş."

Olayda kaybolan Soner Uyar'ın oğlu Fikret Uyar da babasının dün saat 19.00'da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldığını söyledi.

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu iki erkek cesedine ulaşıldı.

AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunan cesedin Soner Uyar'a ait olduğu tespit edildi.

Polis helikopterinden görülen ikinci ceset ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede su kenarında bulundu.

Bu cesedin de Mehmet Aslan'a ait olduğu belirlendi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA-AA

