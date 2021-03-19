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İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve bir akrabalarını öldürdü

19.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldürdü.

İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve bir akrabalarını öldürdü

Alınan bilgiye göre, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın (47) Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’taki evine giden Hüsnü T. (31), kayınvalidesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Serap T. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınvalidesi ve eşini tabancayla vurduktan sonra dışarı çıkan Hüsnü T, silah seslerini duyarak eve doğru gelen Palalı'nın kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) da yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla birlikte gözaltına alındı. (İHA / AA)
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