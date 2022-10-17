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İzmir'de yol verme kavgası kanlı bitti! Bıçak ve sopalarla saldırdılar: 2’si ağır 4 yaralı

17.10.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde trafikte çıkan tartışma kanlı bitti. Seyir halindeyken bir sokakta karşılaşan iki araçta bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Araçlardan inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda yaralanan 2’si ağır 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de yol verme kavgası kanlı bitti! Bıçak ve sopalarla saldırdılar: 2’si ağır 4 yaralı

Buca'daki olay dün saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A.'nın (17) otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.’nin (21) içerisinde bulunduğu başka bir araçla karşılaştı.

SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Burada şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A. ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A. ve F.C.E.’ye sopa ve bıçakla saldırdı. Diğer şahısların da bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki tarafta yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A. ve F.C.E. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E. ile Y.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir trafik kavga
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