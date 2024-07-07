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  4. İzmir'deki patlamada kahreden ayrıntı! 'Ölüm peşini bırakmadı'

İzmir'deki patlamada kahreden ayrıntı! 'Ölüm peşini bırakmadı'

07.07.2024 17:51
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir şırdancıda meydana gelen patlamada kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın annesi Adalet Bağ, kızının önceden çalıştığı bir yerde meydana gelen patlamadan korkup ayrıldığını ifade ederek "Ölüm peşini bırakmadı" dedi.

İzmir'deki patlamada kahreden ayrıntı! 'Ölüm peşini bırakmadı'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 30 Haziran'da Torbalı ilçesinde bir şırdancıda meydana gelen patlamada yaralanan ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Milletvekili Çankırı, Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'in (25) tedavilerine ilişkin son durumları hakkında bilgi aldı. Elmacık kemiğinde kırıklar bulunan iki çocuk annesi Kübra Çetinkaya Özdemir, Çankırı'ya yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadıklarını söyledi. Özdemir, "Pazar gitmek için oradan geçiyordum. Bir an ne oldu anlamadık ve kendimizi yerde kanlar içinde bulduk. Önce kulakları sağır eden bir ses, ardından ortalığı toz duman kapladı. Tek duyduğum, çığlıklardı. Herkes canhıraş 'ambulans' diyordu. Gözümü açtığımda da hastanedeydim. Bu yaşadığımız tam bir faciaydı. Allah'ım tekrarını yaşatmasın" diye konuştu.

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"ÖLÜM PEŞİNİ BIRAKMADI"

Çankırı ardından faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Acılı ailelere sabırlar dileyen Çankırı, Dilek Bağ'ın annesinin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kızının patlamadan birkaç dakika önce kahvaltılık malzeme almak için dışarı çıktığını anlatan Adalet Bağ, "Kızım daha önce Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik mağazasında çalışıyordu. Ancak orada da kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrum da yaşadığı korkudan dolayı artık orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı" dedi.

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Çankırı da acılı anneyi teskin edip, "Olayın başından beri takipçisiyiz. Emniyet mensuplarımız da konuyla ilgili hassasiyetle çalışıyorlar. Bizler de sürecin takipçisiyiz. Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok. Bugün ölümün kimi, nerede ve nasıl yakalayacağı muamma. Bu sebeple Allah mekanlarını cennet etsin. Size de güç kuvvet versin. Devlet her daim yanınızda" diye konuştu.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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patlama İzmir
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