İzmir'deki yangında son durum! Kuşadası'na sıçramıştı, gözaltılar var... 'Hobi bahçesi' detayı

İzmir'de peş peşe orman yangınları çıktı. Menderes'te başlayan yangının ardından Çeşme, Urla ve Selçuk'ta orman yangını çıktı. Urla'daki yangın nedeniyle Çeşme-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Karaman'da da yangın çıktı. Kahramanmaraş ve Çanakkale'deki yangın kontrol altına alınırken Çeşme'deki yangında bir vatandaş paylaştığı videoda "Yanıyoruz, yanıyoruz, imdat!" dedi. Bakan Yumaklı gece boyu devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. İşte Balıkesir Susurluk ve İzmir'deki yangınlarla ilgili tüm detaylar...
06.54
İzmir’in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.
03.24
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunlardan 6 tanesi kontrol altına alınmıştı. En son yaptığımız açıklamadan şu ana kadar geldiğimiz noktada Çeşme ve Torbalı'yla alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz. Balıkesir, Susurluk ve İzmir Selçuk ile Menderes'te halihazırda müdahaleler devam ediyor. Susturuluk'taki yangının enerjisi ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da her geçen an kolaylıyor" diye konuştu.
'YANAN BİR EV YA DA TESİS YOK'
Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesisin söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Selçuk- Kuşadası yolunun tedbiren kapalı olduğunu söylemiştim. Yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesis söz konusu değil. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız yok. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı ama onlar da ciddi derecede değil. Şu anda sağlık tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız yok" dedi.
'DEZENFORMASYONLA DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ'
Sosyal medyada yer alan dezanformasyona ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "Biz geçen bu süre zarfında sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Burada arkadaşlarımız can siper mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz, Kuşadası'yla ya da Selçuk ile alakalı hiç olmayan hususların konuşmalar gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Zaten burada açıklamalarımızı yapıyoruz."
'SON DERECE ŞEFFAF BİLGİ VERDİK'
Yumaklı şu sözlere yer verdi:
"Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan ve bunların orman içi, orman dışı alanlardan çıktığından bahsediyorum. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpılmasını da anlayabilmiş değiliz. Devletin hiçbir şekilde müdahalesi, zamanlaması, bütün kurumlarıyla, AFAD'ıyla, valiliğiyle, bakanlıklarıyla koordinasyonu son derece üst seviyede devam ediyor. Burada böyle anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil, kesinlikle yanlış. Gecenin bu vaktinde bizim bunları konuşmuyor olmamız gerekir. "
'ENDİŞEYE SEVK EDECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK'
İlerleyen saatlerde hem Balıkesir Susur’luk hem de İzmir'deki hali hazırda devam eden yangınlar için ekiplerin çabalarının sürdüğünü söyleyen Yumaklı, “Bunlarla ilgili bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Fakat şu anda bizi endişeye sevk edecek hbunlarerhangi bir durum söz konusu değil. Yine bu hatta biraz önce incelemelerimizi yaptık. Bunları çok kısa bir zamanda atlatmış olacağız. Bütün vatandaşlardan en üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi ifade ediyoruz. Yangınla ilgili başarının her zaman için yangının çıkmamasının olduğunu söylüyorum” ifadelerine yer verdi.
01.30
Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu da ifade eden Bakan Yumaklı, "Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül’e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Bu yangınlardan biri hariç, çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken, hala 2024 yılının haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz" dedi.
'SELÇUK’TA 350 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ'
Bu durumun hem ülke açısından hem ülke kaynakları açısından yazık olduğunu söyleyen Yumaklı, "Şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık. İzmir’deki Selçuk’ta 350 hektar ve150 hektar Menderes için yangından etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Etkilenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğünü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Başta Valimiz olmak üzere ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Destek kuvvetlerini de talep ve hızlıca bize gönderdiler. Belediyeler onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar" açıklamasında bulundu.
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Kuşadası'ndaki yangından korkutan görüntüler geldi.
22.40
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
22.18
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde başlayan orman yangını, bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da boşaltıldı.
21.37
İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin yaklaştığı Bayraklıdede Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.