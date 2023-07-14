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İzmirli avukatın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ölüm anını kaydetmiş: Başına silahı dayayıp...

14.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de avukat Zeliha Ay'ın sevgilisinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede Ay'ın astsubay sevgilisinin beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirlenirken, hayatına son vermeden önce başına silah dayayarak cep telefonuyla video çektiği ortaya çıktı.

İzmirli avukatın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ölüm anını kaydetmiş: Başına silahı dayayıp...

İzmir'de yaşayan Avukat Zeliha Ay'ın önceki gün silahla vurulmuş halde sevgilisinin Karşıyaka'daki evinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde atandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, evde 37 yaşındaki avukat Ay'ı kanlar içinde gördü. Yapılan incelemede genç kadının yaşamını kaybettiği belirlendi. Genç avukatın cenazesi, olay yerine gelen nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede avukat Ay'ı öldüren merminin sağ kafa kısmından giriş ve çıkış yaptığı ortaya çıktı.

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SON ANINI VİDEOYA ÇEKMİŞ

Yeni Asır'da yer alan habere göre, polis olay ile ilgili yaptığı araştırma sonrası genç avukatın uzun süredir C.Y, isimli astsubay ile arkadaşlık yaptığı, aynı evi paylaştığı ve yaşamına son verdiği ise sevgilisine ait beylik tabancası ile gerçekleştirdiğini tespit etti. Konu ile ilgili aynı evi paylaşan C.Y., 4 aydır sevgili olduklarını olay yeri evde birlikte kaldıklarını, sevgilisinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu söylediği öğrenilirken, talihsiz avukatın, hayatına son vermeden önce başına silah dayayarak cep telefonuyla video çektiği ve ölümünden de kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.

Avukat Zeliha Ay'ın sır ölümü! Avukat Zeliha Ay'ın sır ölümü!

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İntihar Avukat İzmir

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