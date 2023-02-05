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İzmit'te AVM'de feci kaza! Ayağı yürüyen merdivene takıldı, bileği kırıldı

05.02.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşandı. AVM'de dolaşan anne ve kızı yürüyen merdivenden indikleri sırada düştü. Ayak bileği kırılan 44 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

İzmit'te AVM'de feci kaza! Ayağı yürüyen merdivene takıldı, bileği kırıldı

İzmit'teki olay Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö (73) ve kızı Y.Ö. (44) yürüyen merdivenden aşağıya indiği esnada ayaklarının takılması neticesinde düştü.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Yere düşen anne ve kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.Ö.'nün ayak bileğinde kırık olduğunu tespit etti.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tekerlekli sandalyeye alınan E.Ö. de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (İHA)

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Kocaeli İzmit yürüyen merdiven Alışveriş merkezi

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